В Анапе прошли соревнования по пляжному волейболу среди глухих

В Краснодарском крае прошли соревнования по пляжному волейболу среди глухих. В нём приняли участие 48 спортсменов из восьми регионов страны.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Уточняется, что сразу три представителя области получили золото и бронзу. Спортсмен Михаил Емельянов из Подмосковья (вместе с напарником из Москвы) занял первое место и стал чемпионом России. Среди женщин третье место заняли Наталья Трубовая и Светлана Авлиярова.

Ранее RIA56 сообщила, что на чемпионате России по бильярду в Оренбурге выступили 160 спортсменов из 31 региона.