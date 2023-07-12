В Анапе прошли соревнования по пляжному волейболу среди глухих
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Уточняется, что сразу три представителя области получили золото и бронзу. Спортсмен Михаил Емельянов из Подмосковья (вместе с напарником из Москвы) занял первое место и стал чемпионом России. Среди женщин третье место заняли Наталья Трубовая и Светлана Авлиярова.
Ранее RIA56 сообщила, что на чемпионате России по бильярду в Оренбурге выступили 160 спортсменов из 31 региона.