Джокович: не хочу показаться высокомерным, но я считаю себя фаворитом Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, считает ли он себя фаворитом Уимблдона.

«Не хочу показаться высокомерным, но я считаю себя фаворитом. Я сужу по моим результатам здесь по ходу карьеры, по предыдущим четырём Уимблдонам, которые я выиграл, и по другим полуфиналам», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В полуфинале турнира серб встретится с итальянцем Янником Синнером.

В 1/4 финала оба спортсмена обыграли российских игроков: 36-летний Джокович оказался сильнее Андрея Рублёва, а 21-летний Синнер — Романа Сафиуллина.

Ранее сообщалось, что у Джоковича и Синнера самая большая разница в возрасте в истории полуфиналов Уимблдона.