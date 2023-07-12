Джокович: не хочу показаться высокомерным, но я считаю себя фаворитом Уимблдона
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
«Не хочу показаться высокомерным, но я считаю себя фаворитом. Я сужу по моим результатам здесь по ходу карьеры, по предыдущим четырём Уимблдонам, которые я выиграл, и по другим полуфиналам», — сказал Джокович на пресс-конференции.
В полуфинале турнира серб встретится с итальянцем Янником Синнером.
В 1/4 финала оба спортсмена обыграли российских игроков: 36-летний Джокович оказался сильнее Андрея Рублёва, а 21-летний Синнер — Романа Сафиуллина.
Ранее сообщалось, что у Джоковича и Синнера самая большая разница в возрасте в истории полуфиналов Уимблдона.