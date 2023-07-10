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Каргинов из КАМАЗ-мастер выиграл четвертый этап «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков

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Андрей Каргинов из команды КАМАЗ-мастер стал лучшим в зачёте грузовиков на четвёртом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь».
Каргинов из КАМАЗ-мастер выиграл четвертый этап «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков
  • РИА Новости

На первом спецучастке длиной 118,14 км Каргинов показал результат 1 час 18 минут 59 секунд, на втором спортсмен преодолел дистанцию 75,69 км за 50 минут 47 секунд.

Маршрут проходил от Магнитогорска до Оренбурга. Пятый этап по маршруту Оренбург — Самара пройдёт 11 июля. Ралли завершится 15 июля у стен московского Кремля.

Ранее сообщалось, что Оренбург впервые примет международное ралли «Шёлковый путь» 10 и 11 июля, заявили в областном Минспорте.

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