Журова: украинские теннисисты перекладывают ответственность на международные федерации
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«Украинские теннисисты перекладывают ответственность с себя на международные федерации. Они давно это требуют, опасаясь преследования у себя в стране. Свитолина страхуется», — цитирует Журову ТАСС.
9 июля Свитолина заявила, что продолжит отказываться от рукопожатий с россиянками на Уимблдоне. Спортсменка отказалась пожимать руку белоруске Виктории Азаренко после матча четвёртого круга Уимблдона. В этой встрече украинка одержала победу и встретится в четвертьфинале с полькой Игой Свёнтек.
Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на свист с трибун после матча четвёртого круга Уимблдона с украинкой Элиной Свитолиной.