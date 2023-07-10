Журова: украинские теннисисты перекладывают ответственность на международные федерации

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова украинской теннисистки Элины Свитолиной о том, что международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между спортсменами из Украины с представителями России и Белоруссии.

«Украинские теннисисты перекладывают ответственность с себя на международные федерации. Они давно это требуют, опасаясь преследования у себя в стране. Свитолина страхуется», — цитирует Журову ТАСС.

9 июля Свитолина заявила, что продолжит отказываться от рукопожатий с россиянками на Уимблдоне. Спортсменка отказалась пожимать руку белоруске Виктории Азаренко после матча четвёртого круга Уимблдона. В этой встрече украинка одержала победу и встретится в четвертьфинале с полькой Игой Свёнтек.

Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на свист с трибун после матча четвёртого круга Уимблдона с украинкой Элиной Свитолиной.