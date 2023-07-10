Ловчев: РПЛ просто засорили второсортными легионерами из-за повышенного лимита

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал качество нынешних легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К нам иностранцы приезжают не в футбол играть, а деньги зарабатывать. У меня впечатление, что в нынешней ситуации, когда лимит расширен, лигу просто засорили иностранцами довольно среднего уровня, часть которых ещё и сидит на лавке», — написал Ловчев в Telegram-канале.

С сезона-2022/23 в РПЛ новый лимит на легионеров: 13 иностранцев (не более восьми на поле) + 12 россиян (минимум четыре воспитанника). ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее защитник сербского клуба «Црвена звезда» Милан Родич ответил на вопрос о том, чего ему не хватило для того, чтобы закрепиться в санкт-петербургском «Зените».