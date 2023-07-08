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Медведев — о победе над Фучовичем: очень рад, что прошёл дальше

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Российский теннисист высказался о своей победе над венгром Мартоном Фучовичем в третьем круге Уимблдона.

«Очень рад, что прошёл дальше. Я не играл здесь в прошлом году, и это мой худший турнир Большого шлема с точки зрения результатов. У меня есть большая мотивация изменить это», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин обыграл Фучовича со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем встречи Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США).

Ранее Александрова обыграла Галфи и вышла в четвёртый круг Уимблдона.

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