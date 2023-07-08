Личка назвал трёх кандидатов на роль капитана «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал своих кандидатов на роль капитана команды.

«Остаётся ли Фомин капитаном? Я ещё не решил, буду разговаривать с игроками. На сегодня он остался, потому что в прошлом сезоне был. Завтра уже Паршивлюк будет играть, Смолов тоже может капитаном быть», — цитирует Личку РИА Новости.

8 июля «Динамо» разгромило ЦСКА в матче за Братский Кубок со счётом 5:0. Капитаном команды выступил Даниил Фомин. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Следующий матч состоится 9 июля на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее сообщалось, что Сейду Думбия вышел на замену в матче Братского кубка ЦСКА — «Динамо».