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Личка назвал трёх кандидатов на роль капитана «Динамо»

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Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал своих кандидатов на роль капитана команды.
Личка назвал трёх кандидатов на роль капитана «Динамо»
  • РИА Новости

«Остаётся ли Фомин капитаном? Я ещё не решил, буду разговаривать с игроками. На сегодня он остался, потому что в прошлом сезоне был. Завтра уже Паршивлюк будет играть, Смолов тоже может капитаном быть», — цитирует Личку РИА Новости.

8 июля «Динамо» разгромило ЦСКА в матче за Братский Кубок со счётом 5:0. Капитаном команды выступил Даниил Фомин. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Следующий матч состоится 9 июля на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее сообщалось, что Сейду Думбия вышел на замену в матче Братского кубка ЦСКА — «Динамо».

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