Полиция не выдвинула обвинений по итогам инцидента с охранником Вембаньямы и Бритни Спирс

Полиция Лас-Вегаса провела расследование и не стала выдвигать никаких обвинений по итогам инцидента с участием первого номера драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктора Вембаньямы, поп-певицы Бритни Спирс и представителя службы безопасности «Сан-Антонио».

Правоохранительными органами было установлено, что певица сама непреднамеренно «ударила себя по лицу», сообщает ESPN.

По информации СМИ, 7 июля охранник спортсмена ударил певицу в ресторане отеля Aria, когда артистка подошла к нему и похлопала его по плечу, чтобы с ним сфотографироваться.

Ранее Вембаньяма провёл свой первый матч в составе «Сан-Антонио Спёрс» в Летней лиге НБА с «Шарлотт Хорнетс».