Полиция не выдвинула обвинений по итогам инцидента с охранником Вембаньямы и Бритни Спирс
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Правоохранительными органами было установлено, что певица сама непреднамеренно «ударила себя по лицу», сообщает ESPN.
По информации СМИ, 7 июля охранник спортсмена ударил певицу в ресторане отеля Aria, когда артистка подошла к нему и похлопала его по плечу, чтобы с ним сфотографироваться.
Ранее Вембаньяма провёл свой первый матч в составе «Сан-Антонио Спёрс» в Летней лиге НБА с «Шарлотт Хорнетс».