Узнать больше

Полиция не выдвинула обвинений по итогам инцидента с охранником Вембаньямы и Бритни Спирс

Короткая ссылка
Полиция Лас-Вегаса провела расследование и не стала выдвигать никаких обвинений по итогам инцидента с участием первого номера драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктора Вембаньямы, поп-певицы Бритни Спирс и представителя службы безопасности «Сан-Антонио».
Полиция не выдвинула обвинений по итогам инцидента с охранником Вембаньямы и Бритни Спирс
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

Правоохранительными органами было установлено, что певица сама непреднамеренно «ударила себя по лицу», сообщает ESPN.

По информации СМИ, 7 июля охранник спортсмена ударил певицу в ресторане отеля Aria, когда артистка подошла к нему и похлопала его по плечу, чтобы с ним сфотографироваться.

Ранее Вембаньяма провёл свой первый матч в составе «Сан-Антонио Спёрс» в Летней лиге НБА с «Шарлотт Хорнетс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить