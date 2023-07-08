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Тренер Терри вернулся в «Челси»

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Бывший капитан «Челси» Джон Терри возвращается и будет работать в академии лондонского клуба.
Тренер Терри вернулся в «Челси»
  • Legion-Media

«Рад вернуться домой. Буду работать в академии», — написал Терри в Twitter.

42-летний англичанин выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год, став пять раз чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и по разу Лиги чемпионов и Лиги Европы.

11 апреля стало известно, что Терри вошёл в тренерский штаб «Лестера». Контракт со специалистом был подписан до конца сезона-2022/23. 

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий «Ромы» Паоло Дибала может перейти в «Челси».

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