Тренер Терри вернулся в «Челси»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри возвращается и будет работать в академии лондонского клуба.

«Рад вернуться домой. Буду работать в академии», — написал Терри в Twitter.

42-летний англичанин выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год, став пять раз чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и по разу Лиги чемпионов и Лиги Европы.

11 апреля стало известно, что Терри вошёл в тренерский штаб «Лестера». Контракт со специалистом был подписан до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий «Ромы» Паоло Дибала может перейти в «Челси».