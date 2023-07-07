Селихов: поеду в сборную России даже на первенство бани

Вратарь «Спартака» Александр Селихов заявил о готовности приехать в сборную России на любые матчи.

«Всю жизнь тренировался, чтобы услышать гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани», — приводит слова Селихова «Спорт-Экспресс».

После отстранения от международных турниров сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее в РФС заявили, что сборная России по футболу может принять участие в квалификации ЧМ-2026.