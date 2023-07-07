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Footmercato: ПСЖ намерен приобрести Дембеле за €50 млн в случае ухода Мбаппе

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Footmercato, футболист рассматривается в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, который летом может перейти в «Реал».

По информации источника, сумма трансфера Дембеле составит около €50 млн.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Усман Дембеле высказался о возможном уходе в ПСЖ.

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