Sportske: «Реал» предложил Модричу неигровую должность в клубе
- AP
По информации Sportske, клуб уже предложил футболисту неигровую должность.
26 июня Модрич продлил контракт с «Реалом» ещё на один сезон. Новое соглашение хорвата рассчитано до лета 2024 года.
37-летний полузащитник выступает за команду с августа 2012 года. В прошедшем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Тони Кроос и Модрич убедили Арда Гюлера перейти в «Реал».