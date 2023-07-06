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Sportske: «Реал» предложил Модричу неигровую должность в клубе

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Мадридский «Реал» хочет сохранить полузащитника Луку Модрича в структуре клуба после завершения карьеры.
Sportske: «Реал» предложил Модричу неигровую должность в клубе
  • AP

По информации Sportske, клуб уже предложил футболисту неигровую должность.

26 июня Модрич продлил контракт с «Реалом» ещё на один сезон. Новое соглашение хорвата рассчитано до лета 2024 года.

37-летний полузащитник выступает за команду с августа 2012 года. В прошедшем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос и Модрич убедили Арда Гюлера перейти в «Реал».

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