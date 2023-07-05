Кураньи сыграет за «Динамо» в Братском Кубке с ЦСКА

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи вновь сыграет за московскую команду.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 41-летний немец примет участие в товарищеских матчах в рамках Братского Кубка с ЦСКА.

Форвард выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, провёл 151 матч и забил 56 мячей.

Первая встреча состоится 8 июля в 13:30 мск на «ВЭБ Арене», вторая игра — на следующий день в 16:30 мск на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сыграет за московскую команду.