Кураньи сыграет за «Динамо» в Братском Кубке с ЦСКА
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Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 41-летний немец примет участие в товарищеских матчах в рамках Братского Кубка с ЦСКА.
Форвард выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, провёл 151 матч и забил 56 мячей.
Первая встреча состоится 8 июля в 13:30 мск на «ВЭБ Арене», вторая игра — на следующий день в 16:30 мск на «ВТБ Арене».
Ранее сообщалось, что бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сыграет за московскую команду.