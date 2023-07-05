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Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса: Давинсон спокойно может перейти в «Спартак»

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Футбольный агент Фернандо Шена прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту, защитнику английского «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу, со стороны московского «Спартака».
Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса: Давинсон спокойно может перейти в «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © Tottenham Hotspur FC

«Посмотрим, насколько будет возможен трансфер, когда клуб обратится к нам. Могу сказать, что Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России. Поэтому он спокойно может перейти в «Спартак», — цитирует Шена «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, главным претендентом на футболиста остаётся «Вильярреал». Также в конкурентах красно-белых числятся «Фенербахче» и «Галатасарай».

В сезоне-2022/23 27-летний Санчес провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в Английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что нападающий «Истанбул Башакшехир» Жоау Фигейредо не продолжит карьеру в «Спартаке».

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