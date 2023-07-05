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Тотти: я бы скорее умер, чем объявил об уходе из «Ромы»

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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о своей преданности римскому клубу.

«Я бы скорее умер, чем объявил об уходе из «Ромы». Я никогда не думал, что покину это место по собственной воле, ведь это была моя семья», — сказал Тотти в интервью Sky Sport. 

Он добавил, что в последние месяцы своего выступления за команду он перестал быть частью проекта, а просто оставался талисманом.

Игрок защищал цвета «Ромы» с 1992 по 2017 год. По просьбе Тотти было решено не изымать из обращения десятый номер, однако пока ни один игрок «Ромы» так и не надел эту футболку.

Ранее сообщалось, что Тотти назвал уникальное качество Хвичи Кварацхелии.

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