Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик» в товарищеском матче

Московский ЦСКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче.

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 4:0.

В составе армейцев дубль оформил нападающий Фёдор Чалов. Ещё по одному мячу забили полузащитники красно-синих Саша Зделар и Ярослав Арбузов.

8 и 9 июля подопечные Владимира Федотова проведут две игры со столичным «Динамо» в рамках Братского кубка.

15-го числа ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России, а в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в гостях с екатеринбургским «Уралом».

В прошедшем сезоне москвичи завоевали серебряные медали РПЛ и выиграли Кубок России.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что для посещения матча за Суперкубок России между ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» на «Ак Барс Арене» в Казани не будет требоваться карта болельщика.