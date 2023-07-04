Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик» в товарищеском матче
- РИА Новости
Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 4:0.
В составе армейцев дубль оформил нападающий Фёдор Чалов. Ещё по одному мячу забили полузащитники красно-синих Саша Зделар и Ярослав Арбузов.
8 и 9 июля подопечные Владимира Федотова проведут две игры со столичным «Динамо» в рамках Братского кубка.
15-го числа ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России, а в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в гостях с екатеринбургским «Уралом».
В прошедшем сезоне москвичи завоевали серебряные медали РПЛ и выиграли Кубок России.
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что для посещения матча за Суперкубок России между ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» на «Ак Барс Арене» в Казани не будет требоваться карта болельщика.