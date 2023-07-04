Винус Уильямс объяснила, почему она не пожала руку судье после поражения от Свитолиной

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала то, что она не пожала руку судье после поражения в матче первого круга Уимблдона от украинки Элины Свитолиной.

«Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня день», — сказала Винус после матча.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу украинки. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

43-летняя Винус является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

Ранее сообщалось, что Винус Уильямс не пожала руку судье после матча с украинкой Свитолиной.