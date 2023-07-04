Винус Уильямс объяснила, почему она не пожала руку судье после поражения от Свитолиной

Короткая ссылка
Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала то, что она не пожала руку судье после поражения в матче первого круга Уимблдона от украинки Элины Свитолиной.

«Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня день», — сказала Винус после матча.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу украинки. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

43-летняя Винус является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой. 

Ранее сообщалось, что Винус Уильямс не пожала руку судье после матча с украинкой Свитолиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить