Calciomercato: «Аль-Наср» поборется с «Манчестер Юнайтед» за голкипера «Интера» Онану

Саудовский «Аль-Наср» включился в гонку за вратарём «Интера» Андре Онаной вместе с «Манчестер Юнайтед».

Главным претендентом на Онану является «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках вратаря, сообщает Calciomercato.

По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Онану €50 млн.

20 июня 2022 года голкипер присоединился к итальянскому клубу. В текущем сезоне футболист провёл 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл матч на ноль.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд представил, сколько бы он сейчас стоил на трансферном рынке.