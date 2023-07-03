Calciomercato: «Аль-Наср» поборется с «Манчестер Юнайтед» за голкипера «Интера» Онану
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Главным претендентом на Онану является «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках вратаря, сообщает Calciomercato.
По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Онану €50 млн.
20 июня 2022 года голкипер присоединился к итальянскому клубу. В текущем сезоне футболист провёл 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл матч на ноль.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд представил, сколько бы он сейчас стоил на трансферном рынке.