Кудерметова рассказала, что некоторые украинские теннисистки не отвечают на приветствия

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о взаимоотношениях с украинскими спортсменками.

«Хорошо, я отвечу. Я здороваюсь с ними. Некоторые отвечают, некоторые нет. Как и другие, я скажу: мы здесь только как теннисисты. Вот и всё», — сказала Кудерметова на пресс-конференции после матча.

Россиянка обыграла эстонку Кайю Канепи со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Питон Стирнс (США).

Ранее Рахимова уступила Бушкэ на старте Уимблдона.