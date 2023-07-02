Свёнтек высказалась о допуске россиян на Уимблдон-2023

Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о допуске российских спортсменов к Открытому чемпионату Великобритании.

«Я считаю, что это хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и ставит вопрос перед игроками, что они думают о ситуации на Украине, кого они поддерживают. Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Открытый чемпионат Великобритании состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

31 марта клуб объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

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