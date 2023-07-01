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Дзюба — о популярности после ЧМ-2018: не мог выйти из дома месяца три-четыре

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о росте популярности после чемпионата мира по футболу 2018 года.
Дзюба — о популярности после ЧМ-2018: не мог выйти из дома месяца три-четыре
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Тогда было тяжело в плане популярности, я не мог выйти из дома месяца три‑четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка. Я гулял только в закрытом дворе», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти и вылетела с домашнего мундиаля (счёт — 2:2, по пенальти — 3:4) на стадии четвертьфинала.

Ранее Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя в качестве тренера.

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