Жоаозиньо сообщил, что хотел бы остаться в России

Бразильский полузащитник Жоаозиньо дал понять, что пока не собирается возвращаться на родину.

«Пока что продолжаю тренироваться вместе с «Сочи». Предложений от российских клубов сейчас нет. Возвращение в Бразилию? Хотелось бы остаться в России», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Контракт Жоаозиньо с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» истёк 30 июня. 34-летний латиноамериканский футболист выступал за приморскую команду с 2020 по 2023 год. Также он играл за «Краснодар» и московское «Динамо».

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