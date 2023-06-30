Президента «Урала» Иванова не пускали на стадион, где играла его команда

Президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова не пускали на стадион, на котором проходила товарищеская игра его команды с «Триумфом» из Алапаевска.

Встреча состоялась 29 июня в городе Алапаевске в Свердловской области и завершилась со счётом 13:0 в пользу «шмелей».

Полицейский на входе на стадион не пускал Иванова к скамейке екатеринбургской команды. После небольших эмоциональных споров президента «Урала» пропустили.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбуржцы с 36 очками заняли 11-е место в турнирной таблице.

Новый сезон РПЛ стартует 21—23 июля. Подопечные Виктора Гончаренко в первом туре примут московский ЦСКА.

Ранее РПЛ опубликовала календарь на сезон-2023/24.