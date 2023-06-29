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Воспитанник «Краснодара» Бородин подписал контракт с «Торпедо»

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Защитник «Краснодара» Сергей Бородин продолжит карьеру в московском «Торпедо», которое вылетело по итогам сезона-2022/23 из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Воспитанник «Краснодара» Бородин подписал контракт с «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

24-летний футболист подписал контракт с клубом из столицы на три года. У «Краснодара» предусмотрена опция обратного выкупа игрока, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Бородин в 16 матчах за основную команду «Краснодара» забил один мяч. В сезоне-2022/23 защитник на правах аренды выступал в иерусалимском «Бейтаре». В его активе один матч за сборную России.

Ранее «Зенит» объявил о переходе 17-летнего Педро Энрике из «Коринтианса».

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