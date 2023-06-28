Касаткина обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над Каролиной Плишковой из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в Истбурне (Великобритания).

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