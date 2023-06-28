Касаткина обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над Каролиной Плишковой из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в Истбурне (Великобритания).
- Gettyimages.ru
Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
Таким образом, 26-летняя россиянка вышла в четвертьфинал турнира.
Ранее Касаткина и украинка Ангелина Калинина не пожали друг другу руки после игры на турнире в Истбурне.
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