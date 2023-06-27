Мирра Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдона
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Россиянка одержала победу над испанкой Росой Висенс Мас со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.
Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что Астахова потерпела поражение в квалификации Уимблдона.