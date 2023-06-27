Мирра Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй раунд квалификации Уимблдона.

Россиянка одержала победу над испанкой Росой Висенс Мас со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Астахова потерпела поражение в квалификации Уимблдона.