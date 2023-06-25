Первая лига объявила имена лучших игроков сезона

Пресс-служба Первой лиги объявила имена лучших футболистов по итогам сезона-2022/23.

Лучшим голкипером стал Сергей Волков из «Акрона». В прошедшем сезоне он провёл 33 матча в Первой лиге, пропустил 35 мячей и 14 ударов по своим воротам.

Лучший защитник: Илья Самошников («Рубин»).

Лучший полузащитник: Александр Зотов («Рубин»).

Лучший нападающий: Николай Гиоргобиани («Алания»).

Лучший молодой футболист: Тамерлан Мусаев («Балтика»).

Лучший легионер: Гедеон Гузина («Балтика»).

Игрок-открытие: Иван Тимошенко («Родина»).

Лучший бомбардир: Гедеон Гузина («Балтика»).

Лучший ассистент: Артур Галоян («Алания»).

Ранее сообщалось, что Сергея Игнашевича признали лучшим тренером сезона в Первой лиге.