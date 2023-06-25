Первая лига объявила имена лучших игроков сезона
- РИА Новости
Лучшим голкипером стал Сергей Волков из «Акрона». В прошедшем сезоне он провёл 33 матча в Первой лиге, пропустил 35 мячей и 14 ударов по своим воротам.
Лучший защитник: Илья Самошников («Рубин»).
Лучший полузащитник: Александр Зотов («Рубин»).
Лучший нападающий: Николай Гиоргобиани («Алания»).
Лучший молодой футболист: Тамерлан Мусаев («Балтика»).
Лучший легионер: Гедеон Гузина («Балтика»).
Игрок-открытие: Иван Тимошенко («Родина»).
Лучший бомбардир: Гедеон Гузина («Балтика»).
Лучший ассистент: Артур Галоян («Алания»).
Ранее сообщалось, что Сергея Игнашевича признали лучшим тренером сезона в Первой лиге.