Шлейхер и Белевцев победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате России

Никита Шлейхер и Александр Белевцев завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки 2023 года в Екатеринбурге.

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