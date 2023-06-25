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Шлейхер и Белевцев победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате России

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Никита Шлейхер и Александр Белевцев завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки 2023 года в Екатеринбурге.
Шлейхер и Белевцев победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате России
  • Gettyimages.ru

Дуэт получил от судей за свои прыжки 441,69 балла. Серебряные награды выиграли Александр Бондарь и Руслан Терновой (427,74 балла). Бронза досталась Аркадию Айдарову и Сандро Рогаве (372, 66).

Шлейхер является двукратным чемпионом Европы. В коллекции Белевцева одна золотая медаль европейского первенства.

Ранее сообщалось, что Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки 2023 года в Екатеринбурге.

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