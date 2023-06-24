Сигурдссон: забивал «Роме» и «Реалу» и считал себя лучшим игроком в мире

Полузащитник Арнор Сигурдссон рассказал о периоде выступлений за ЦСКА.

«Мне было всего 19, когда я перешёл в ЦСКА. Я забивал «Роме» и «Реалу» и считал себя лучшим игроком в мире! Я никогда не забуду игру на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба «Блэкберна».

В сезоне-2022/23 Сигурдссон выступал на правах аренды за шведский «Норрчёпинг». Он провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.

Соглашение игрока с армейским клубом рассчитано до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Сигурдссон перешёл в «Блэкберн», приостановив контракт с ЦСКА.