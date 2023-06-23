Панова в паре с Эйкери не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бирмингеме

Россиянка Александра Панова и Улрикка Эйкери из Норвегии не смогли оформить выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме.

В матче 1/4 финала российско-норвежский дуэт потерпел поражение от Елены Остапенко из Латвии и украинки Людмилы Киченок со счётом 4:6, 1:6. Игра продолжалась 58 минут.

Остапенко и Киченок в полуфинале встретятся с американкой Алисией Паркс и австралийкой Сторм Сандерс.

Призовой фонд турнира составляет порядка $259 тыс.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев не смог пройти в полуфинал турнира в Галле.