Панова в паре с Эйкери не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бирмингеме
- AFP
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В матче 1/4 финала российско-норвежский дуэт потерпел поражение от Елены Остапенко из Латвии и украинки Людмилы Киченок со счётом 4:6, 1:6. Игра продолжалась 58 минут.
Остапенко и Киченок в полуфинале встретятся с американкой Алисией Паркс и австралийкой Сторм Сандерс.
Призовой фонд турнира составляет порядка $259 тыс.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев не смог пройти в полуфинал турнира в Галле.