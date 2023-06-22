Боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина считает, что в России недооценивают женский спорт.

«В Америке действительно другой менталитет. Для них женщина-боец — это нормальное явление, а у нас есть некая дискриминация к женским ММА. До сих пор в России живут в каком-то каменном веке, что место женщины видят на кухне и не воспринимают в этом виде спорта», — цитирует Мохнаткину Metaratings.

Семикратная чемпионка мира по самбо дала понять, что в США «все вместе нормально тренируются и поддерживают друг друга».

«Женский промоушен в России? Когда нет единомышленников, это сложно реализовать», — добавила она.

Мохнаткина 17 июня победила Эвелин Мартинс на турнире PFL 5. Поединок завершился победой россиянки единогласным решением судей. На счету Мохнаткиной теперь 10 побед.

Ранее сообщалось, что россиянин Денис Гольцов победил кабовердианца Йоргана Де Кастро на турнире PFL 5.