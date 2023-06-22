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Александрова не считает простой победу над Гауфф на теннисном турнире в Берлине

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Россиянка Екатерина Александрова дала понять, что для неё матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине с американкой Кори Гауфф не стал лёгкой прогулкой.
Александрова не считает простой победу над Гауфф на теннисном турнире в Берлине
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano L

«Возможно, по счёту победа выглядит лёгкой, но это никогда не бывает так, потому что соперница играла потрясающе», — цитирует Александрову пресс-служба WTA.

Она также выразила надежду, что сможет сохранить физическую форму для того, чтобы как можно дальше пройти в сетке турнира.

«Сильная игра на траве? Честно говоря, я не знаю. Это не моё любимое покрытие, но каким-то образом мне удаётся так хорошо играть на нём», — добавила Александрова.

Александрова в 1/8 финала одержала победу над американкой Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:0. В следующем круге россиянка встретится со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Ранее россиянка Анастасия Потапова обыграла украинку Марту Костюк на турнире WTA в Бирмингеме.

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