Александрова не считает простой победу над Гауфф на теннисном турнире в Берлине

Россиянка Екатерина Александрова дала понять, что для неё матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине с американкой Кори Гауфф не стал лёгкой прогулкой.

«Возможно, по счёту победа выглядит лёгкой, но это никогда не бывает так, потому что соперница играла потрясающе», — цитирует Александрову пресс-служба WTA.

Она также выразила надежду, что сможет сохранить физическую форму для того, чтобы как можно дальше пройти в сетке турнира.

«Сильная игра на траве? Честно говоря, я не знаю. Это не моё любимое покрытие, но каким-то образом мне удаётся так хорошо играть на нём», — добавила Александрова.

Александрова в 1/8 финала одержала победу над американкой Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:0. В следующем круге россиянка встретится со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Ранее россиянка Анастасия Потапова обыграла украинку Марту Костюк на турнире WTA в Бирмингеме.