Пономарёв объяснил, в каком случае ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что команда обыграет «Зенит» в матче за Суперкубок России, если нападающий Малком пропустит матч.

«Для ЦСКА будет плюсом отсутствие Малкома в этом матче. Если он не сыграет или покинет клуб к этому времени, я могу смело сказать, что армейцы выиграют матч», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Как сообщает UOL, «Ювентус» уже начал переговоры и готовит предложение для «Зенита» по трансферу Малкома.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что представитель Малкома назвал слухами интерес «Ювентуса» к игроку.