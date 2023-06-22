Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пономарёв объяснил, в каком случае ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке России

Короткая ссылка
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что команда обыграет «Зенит» в матче за Суперкубок России, если нападающий Малком пропустит матч.

«Для ЦСКА будет плюсом отсутствие Малкома в этом матче. Если он не сыграет или покинет клуб к этому времени, я могу смело сказать, что армейцы выиграют матч», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Как сообщает UOL, «Ювентус» уже начал переговоры и готовит предложение для «Зенита» по трансферу Малкома.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России. 

Ранее сообщалось, что представитель Малкома назвал слухами интерес «Ювентуса» к игроку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить