Спортдиректор «Рубина»: диалог с Дзагоевым о новом контракте есть, но конкретики пока нет

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Диалог с Дзагоевым о новом контракте есть, но конкретики пока нет. От чего будет зависеть новый контракт? От решения главного тренера — нужен ему игрок или нет. Тренер всё решает», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

«Рубин» вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета. В сезоне-2022/23 Дзагоев сыграл в 20 матчах команды, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Контракт хавбека с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1 млн.

Ранее Сафонов сообщил, что контракт с Дзагоевым истёк.