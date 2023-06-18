Тренер российских велогонщиков: рекомендуем спортсменам не ехать на чемпионат мира

Тренер российских велогонщиков Иракли Абрамян объяснил, почему спортсменам рекомендовано не ехать на чемпионат мира по велоспорту в нейтральном статусе.

«Участие непонятно за кого и за что, считаю, что это неправильно. Запрещать мы не можем, но на сегодняшний день рекомендуем спортсменам не ехать на чемпионат мира.

Мы помогаем тем спортсменам, профессионалам, которые едут в командах», — приводит слова Абрамяна «Матч ТВ».

Объединённый чемпионат мира по велоспорту состоится с 3 по 13 августа в Шотландии. Российские спортсмены допущены к стартам в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Сырица и Медведев допущены до чемпионата мира по велоспорту 2023 года.