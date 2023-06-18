Тренер российских велогонщиков: рекомендуем спортсменам не ехать на чемпионат мира
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«Участие непонятно за кого и за что, считаю, что это неправильно. Запрещать мы не можем, но на сегодняшний день рекомендуем спортсменам не ехать на чемпионат мира.
Мы помогаем тем спортсменам, профессионалам, которые едут в командах», — приводит слова Абрамяна «Матч ТВ».
Объединённый чемпионат мира по велоспорту состоится с 3 по 13 августа в Шотландии. Российские спортсмены допущены к стартам в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Сырица и Медведев допущены до чемпионата мира по велоспорту 2023 года.