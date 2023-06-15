Ахметов заявил, что всё ещё мечтает поиграть в Европе

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов дал понять, что готов принять предложение по контракту от клуба из Западной Европы.

«Конечно, мечта уехать в европейский чемпионат всё ещё жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это тяжело будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — всё по воле Всевышнего», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

24-летний российский хавбек признался, что его привлекает больше всего чемпионат Испании.

Ахметов в сезоне-2022/23 в 40 матчах забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Полузащитник перешёл в «Краснодар» из московского ЦСКА летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Факел» выкупил у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Якимова.