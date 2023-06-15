«РБ Спорт»: Сперцян интересен «Фрайбургу» и мёнхенгладбахской «Боруссии»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает «РБ Спорт», оба немецких клуба уже контактировали с окружением футболиста. Скауты клубов будут присутствовать на ближайших матчах сборной Армении в Лиге наций.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет получить за Сперцяна более €12 млн.