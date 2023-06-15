Daily Mail: «Челси» отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Маунту
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По информации Daily Mail, переговоры между сторонами уже стартовали. Лондонцы отклонили первое предложение манкунианцев на €46 млн. «Челси» планирует выручить с продажи игрока не менее €80 млн.
В текущем сезоне Маунт провёл за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.
Ранее сообщалось, что Маунт согласовал детали контракта с «Манчестер Юнайтед».