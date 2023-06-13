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Карацев обыграл Муте и вышел во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

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Россиянин Аслан Карацев оформил выход во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Штутгарте.
Карацев обыграл Муте и вышел во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
  • Gettyimages.ru

Теннисист из России в матче первого круга нанёс поражение Корентену Муте в трёх сетах со счётом 7:6, 6:7, 7:6. Игра продолжалась 3 часа 10 минут.

Следующим соперником Карацева станет американец Тейлор Фриц.

Призовой фонд турнира составляет порядка €718 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Полина Кудерметова оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосхе (Нидерланды).

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