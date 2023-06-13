Гендиректор «Зенита» рассказал о планах создать свою медиафутбольную команду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что в скором времени в Санкт-Петербурге будет создана команда для участия в Медийной футбольной лиге (МФЛ).

«Развивается Медиалига, в Санкт-Петербурге будет создана команда, которая скоро будет объявлена. Это будет медиакоманда «Зенита», — цитирует Медведева РИА Новости.

Медийную футбольную лигу в 2022 году создал бизнесмен Николай Осипов. Чемпионом турнира два года подряд становился клуб 2DROTS. Матчи проходят на стадионе «Москвич». В Медиалиге принимают участие 16 команд из Москвы. Чемпионат 2023 года стартовал 29 апреля и должен закончиться в начале июля.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Хаким Зиеш посетит матч Медиалиги.