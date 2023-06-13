Анри дал совет Холанду, как забивать 100 голов в неделю

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри дал совет нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

«Если ты идёшь спиной к воротам и больше бы уходил вправо, ты бы забивал 100 голов в неделю», — цитирует Анри Marca.

За сезон норвежец забил 52 мяча и отдал девять результативных передач в 52 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе команды игрок выиграл требл: Лигу чемпионов, чемпионат и Кубка Англии.

Ранее Холанд был признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.