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Анри дал совет Холанду, как забивать 100 голов в неделю

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Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри дал совет нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
Анри дал совет Холанду, как забивать 100 голов в неделю
  • Gettyimages.ru

«Если ты идёшь спиной к воротам и больше бы уходил вправо, ты бы забивал 100 голов в неделю», — цитирует Анри Marca.

За сезон норвежец забил 52 мяча и отдал девять результативных передач в 52 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе команды игрок выиграл требл: Лигу чемпионов, чемпионат и Кубка Англии.

Ранее Холанд был признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

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