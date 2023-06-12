Холанд: парень из Брюне выиграл требл, не так уж плохо для первого сезона в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил свой дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Я хорошо провожу время. Нет смысла что-то говорить. Это абсолютное безумие. Парень из Брюне выиграл требл. Это не так уж и плохо для первого сезона в Премьер-лиге», — сказал Холанд телеканалу TV 2.

«Ман Сити» в финале Лиги чемпионов одержал победу над «Интером» со счётом 1:0. Холанд стал лучшим бомбардиром турнира, забив 12 мячей.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 52 мяча и отдал девять результативных передач в 52 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» опасается, что мадридский «Реал» может переманить Холанда.