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Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку «24 часа Ле-Мана»

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Российский гонщик Даниил Квят был вынужден досрочно завершить гонку «24 часа Ле‑Мана» из‑за аварии.
Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку «24 часа Ле-Мана»
  • Gettyimages.ru

Россиянин, выступающий за команду Prema, попал в аварию на девятом часу гонки. Он потерял управление, и его машина врезалась в заградительный барьер. При этом гонщик не пострадал, а машина получила серьёзные повреждения.

Напомним, что Квят выступал в «Формуле-1» в 2014—2017, 2019—2020 годах. Спортсмен представлял команды Red Bull и Alpha Tauri. 

В 2021 году он был резервным пилотом французской команды Alpine.

Ранее сообщалось, как Квят ответил на вопрос о возможном возвращении в «Формулу-1».

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