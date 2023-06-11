Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку «24 часа Ле-Мана»

Российский гонщик Даниил Квят был вынужден досрочно завершить гонку «24 часа Ле‑Мана» из‑за аварии.

Россиянин, выступающий за команду Prema, попал в аварию на девятом часу гонки. Он потерял управление, и его машина врезалась в заградительный барьер. При этом гонщик не пострадал, а машина получила серьёзные повреждения.

Напомним, что Квят выступал в «Формуле-1» в 2014—2017, 2019—2020 годах. Спортсмен представлял команды Red Bull и Alpha Tauri.

В 2021 году он был резервным пилотом французской команды Alpine.

Ранее сообщалось, как Квят ответил на вопрос о возможном возвращении в «Формулу-1».