«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова

Футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе полузащитников Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова.

«Сочи» благодарит Жоаозиньо и Цаллагова за годы самоотверженной работы на поле!» — говорится в заявлении футбольного клуба в Telegram-канале.

34-летний бразилец выступал за «Сочи» с 2020 года. В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

32-летний россиянин играл за сочинскую команду с 2019-го. На его счету один гол в 18 играх сезона-2022/23.

Ранее «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Викторьеном Ангбаном до лета 2026 года.