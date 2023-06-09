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«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова

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Футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе полузащитников Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова.
«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова
  • РИА Новости

«Сочи» благодарит Жоаозиньо и Цаллагова за годы самоотверженной работы на поле!» — говорится в заявлении футбольного клуба в Telegram-канале.

34-летний бразилец выступал за «Сочи» с 2020 года. В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

32-летний россиянин играл за сочинскую команду с 2019-го. На его счету один гол в 18 играх сезона-2022/23.

Ранее «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Викторьеном Ангбаном до лета 2026 года.

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