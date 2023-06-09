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Непомнящий: «Краснодару» нужно завоёвывать трофеи, чтобы стать великим клубом

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Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что нужно сделать «Краснодару», чтобы стать великим клубом.
Непомнящий: «Краснодару» нужно завоёвывать трофеи, чтобы стать великим клубом
  • РИА Новости

«Я отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому с большим почтением. Этот человек уже сделал так много для развития футбола в России и продолжает этим заниматься. Считаю, что таким людям нужно при жизни ставить памятник.

Но, несмотря на все заслуги Галицкого и мою симпатию к «Краснодару», скажу, что с неба титулы не падают. И быть просто симпатичной для всех командой мало. Нужно завоёвывать трофеи и делать шаг навстречу тому, чтобы становиться великим клубом с историей, как ЦСКА. Так что желаю быкам большой удачи, но в этом матче я буду болеть за армейцев», — сказал тренер RT.

Ранее Непомнящий поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

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