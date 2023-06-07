Чесноков считает закономерным возвращение Хачанова в топ-10 рейтинга ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил возвращение российского теннисиста Карена Хачанова в топ-10 рейтинга ATP.

«Карен провёл хороший турнир, начинал он тяжело, но потом стал одерживать хорошие победы. В целом Хачанов здорово играл, он заметно прибавил и закономерно вернулся в топ-10 рейтинга», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 38 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания).

Ранее спортивный журналист Василий Уткин оценил выступление Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2023.