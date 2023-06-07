Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Чесноков считает закономерным возвращение Хачанова в топ-10 рейтинга ATP

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил возвращение российского теннисиста Карена Хачанова в топ-10 рейтинга ATP.
Чесноков считает закономерным возвращение Хачанова в топ-10 рейтинга ATP
  • globallookpress.com
  • © Mylene Deroche/Keystone Press Agency

«Карен провёл хороший турнир, начинал он тяжело, но потом стал одерживать хорошие победы. В целом Хачанов здорово играл, он заметно прибавил и закономерно вернулся в топ-10 рейтинга», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 38 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания).

Ранее спортивный журналист Василий Уткин оценил выступление Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить