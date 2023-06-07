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Чемпион Европы в составе сборной России получил паспорт Казахстана

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Чемпион Европы в составе юношеской сборной России и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев сообщил, что получил паспорт Казахстана.
Чемпион Европы в составе сборной России получил паспорт Казахстана
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«Я официально получил паспорт Казахстана и теперь могу сыграть за свою родину уже в ближайших матчах против Сан-Марино и Северной Ирландии. Я уже в Казахстане, в ближайшее время проведу первую тренировку», — написал игрок в Telegram-канале.

26-летний Зуев является уроженцем Казахстана, но с 2005 года живёт в России. Он защищал цвета «Спартака», «Ростова», «Рубина», «Химок».

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России победила Казахстан в первом матче турнира УЕФА.

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