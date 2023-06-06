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MD: нападающий «Барселоны» Левандовски отказал футбольному клубу из Саудовской Аравии

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски принял решение отказать футбольному клубу из Саудовской Аравии.
MD: нападающий «Барселоны» Левандовски отказал футбольному клубу из Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Mundo Deportivo, польский футболист намерен до конца отработать контракт с каталонским клубом, рассчитанный до лета 2026 года, несмотря на весомое предложение из Саудовской Аравии.

34-летний Левандовски выступает за «Барселону» с июля 2022 года. В текущем сезоне польский футболист провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал восемь результативных передач. 

Ранее Левандовски, осудивший игроков «Барсы» за обращение к россиянам, сделал фото с Медведевым.

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