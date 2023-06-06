MD: нападающий «Барселоны» Левандовски отказал футбольному клубу из Саудовской Аравии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски принял решение отказать футбольному клубу из Саудовской Аравии.

Как сообщает Mundo Deportivo, польский футболист намерен до конца отработать контракт с каталонским клубом, рассчитанный до лета 2026 года, несмотря на весомое предложение из Саудовской Аравии.

34-летний Левандовски выступает за «Барселону» с июля 2022 года. В текущем сезоне польский футболист провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее Левандовски, осудивший игроков «Барсы» за обращение к россиянам, сделал фото с Медведевым.