Романо: Асенсио успешно прошёл медосмотр перед переходом в ПСЖ
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По информации источника, игрок подпишет контракт до 2027 года. Соглашение будет заключено на следующей неделе, после прощания Асенсио с болельщиками «Реала».
Испанец является воспитанником «Мальорки» и выступал за «Реал» с 2015 года. Он провёл за мадридский клуб 285 матчей во всех турнирах, забил 61 мяч, отдал 32 результативные передачи и выиграл 17 трофеев.
Ранее сообщалось, что «Реал» продвинулся в переговорах с Джудом Беллингемом.