Романо: Асенсио успешно прошёл медосмотр перед переходом в ПСЖ

Находящийся в статусе свободного агента полузащитник Марко Асенсио успешно прошёл медицинское обследование перед подписанием контракта с «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По информации источника, игрок подпишет контракт до 2027 года. Соглашение будет заключено на следующей неделе, после прощания Асенсио с болельщиками «Реала».

Испанец является воспитанником «Мальорки» и выступал за «Реал» с 2015 года. Он провёл за мадридский клуб 285 матчей во всех турнирах, забил 61 мяч, отдал 32 результативные передачи и выиграл 17 трофеев.

Ранее сообщалось, что «Реал» продвинулся в переговорах с Джудом Беллингемом.