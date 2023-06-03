Игроки ПСЖ сыграют в форме с именем Серхио Рико

«Пари Сен-Жермен» в последнем туре чемпионата Франции сыграет с «Клермоном».

Встреча между командами пройдёт 3 июня. Начало — в 22:00 мск.

Парижский клуб также разместил на поле огромный баннер в поддержку вратаря Серхио Рико. Игроки команды сыграют в футболках с его именем.

Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанец доставлен в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что Рико остаётся в стабильном состоянии под седативными препаратами.